Gelecek Partisi’ne İstanbul Valiliği izin vermedi

Gelecek Partisi ikinci kuruluş yıl dönümünü, Haliç Kongre Merkezi'nde kutlamak istemiş, Cumhurbaşkanlığı tarafından engellenmişti. Gelecek Partisi'ne bir engelleme de İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, etkinliğin duyurusunu yapması için hazırlanan araçların İstanbul’da gezmesine izin vermedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi, kuruluşlarının 2. yıl kutlamalarına hazırlanıyor. Etkinliğin gerçekleşmesi için anlaşılan Haliç Kongre Merkezi'nin kapıları, etkinliğe iki hafta gibi kısa bir süre kala Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gelecek Partisi'ne kapatılırken, bir engelleme de etkinliğe bir gün kala İstanbul Valiliği'nden geldi.

Yarın 13.00'te Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliğin duyurusunu yapması için hazırlanan araçların İstanbul'da gezmesi, İstanbul Valiliği tarafından engellendi. Karara ilk tepki, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin'den geldi.

“SİZ PARTİ DEVLETİNİN DEĞİL, İSTANBUL'UN VALİSİSİNİZ”

İstanbul Valisi'ne seslenerek “Siz parti devletinin değil, İstanbul'un valisisiniz!” diyen İsa Mesih Şahin, şu ifadeleri kullandı:

*Sevgili İstanbullular, Pazar günü partimizin 2. kuruluş yıl dönümü kutlamasına hazırlanırken yine bir engellemeyle karşılaştık. Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağımız kutlama programımız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından engellenmişti.

*Bu sefer de İstanbul Valiliği tarafından bu salonda yapacağımız programın duyurusunu yapacak olan parti aracımızın İstanbul'da gezmesine müsaade edilmedi.

*Bir siyasi partinin, siyasi parti temsilcilerinin en doğal hakkı olan bir konuda bile yasak getiren, müsaade etmeyen İstanbul Valisi'ne sesleniyorum; Siz parti devletinin valisi değil, bütün İstanbul'un Valisisiniz! Buraya gelecek binlerce İstanbullunun da valisisiniz. Biz bu uyarıyı ona tekrardan göndermek istiyoruz.

*Ne yaparsanız yapın Gelecek Partisi, Türkiye'de umudun adresi olmaya devam edecek. Bu salon da dolacak, meydanlar da dolacak, Türkiye'de Gelecek umudu hep var olacak.

İlginizi Çekebilir Davutoğlu'ndan Erdoğan'a dolar sorusu

İlginizi Çekebilir Davutoğlu'ndan TÜSİAD'a ziyaret