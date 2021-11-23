“Gen tedavisini devlet üstlensin”

Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk, SMA’lı çocuklar için gen tedavisinin faydalı olmasına rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, devletin bunu üstlenemeyeceği açıklamasına tepki gösterdi.

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CEM YILDIRIM/ ANKARA

Zafer Partisi Genel Sekreteri ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, SMA hastası çocukların ailelerinin büyük acılar yaşadığını söyledi. SMA'lı çocuklar için gen tedavisinin faydalı olmasına rağmen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, devletin bunu üstlenemeyeceği açıklamasına tepki gösteren Koncuk, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla, diğer vatandaşlarımızın destekleriyle, çocuklarını 2 Milyon dolara varan masrafları karşılamak üzere, yardım kampanyalarıyla, bu gen tedavisinin yapıldığı ülkelere götürmek zorunda kalıyorlar.

Sağlık Bakanlığı’nın evlatlarımızı adeta ölüme terk etmesi kabul edilemez. Devlet gen tedavisinin Türkiye’de yapılabilmesinin alt yapısını hazırlamak zorundadır.”

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