Genç kız banyoda ölü bulunmuştu, ağabeyine müebbet hapis cezası

Eskişehir’de evinin banyosunda ölü bulunan Sevda D.’nin (20) katil zanlısı kardeşi Volkan D. (24) müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Volkan D. ve taraf avukatları katıldı. Sanığın yakınları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Hakkında “kardeşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Volkan D., karardan önce son savunmasını yaptı.

“ÖLDÜRMEK İÇİN HİÇ BİR SEBEBİM YOK”

Hakkındaki suçlamayı reddederek önceki beyanlarını tekrar eden ve kardeşinin intihar ettiğini öne süren sanık Volkan D., “Ben kız kardeşimi öldürmedim. Öldürmek için hiçbir sebebim yok. Mahkemenin vicdan ve adaletine sığınıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Volkan D.'nin mevcut halinin devamına hükmederek sanığın “kardeşi kasten öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl ağustos ayında Sevda D., merkez Tepebaşı ilçesindeki evinde ölü bulunmuş, olayda kullanıldığı düşünülen silahın evdeki dolabının üzerinde bulunması nedeniyle ağabey Volkan D. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. (İHA)

