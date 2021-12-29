Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim kadrolarında 652 personel istihdam edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt yönetim kadrolarında 652 personel istihdam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) – 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak yurt yönetim personeli boş pozisyonları için belirlenen Ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli” alımı yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

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