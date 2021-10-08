Gezi davasında talepleri reddedilen ‘Çarşı’ avukatları salonu terk etti

Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan ‘Gezi Parkı' davası ile ‘Çarşı' davalarının birleşmesi sonrası yeniden görülen davada, birleştirme itirazları mahkemece reddedilen Çarşı grubu avukatları salonu terk etti.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Birleşen ‘Gezi Parkı’ davası ile ‘Çarşı’ davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyor.

‘Çarşı’ grubu mensubu olan bazı sanıkların avukatları, birleştirme kararının hukuksuz olduğunu ve dosyalar arasında hukuki bağlantı bulunmadığını savunarak birleştirme kararına itiraz etti.

Avukatlar, dosyaların ayrılmasıyla birlikte dosyaya sonradan eklenen delillerin hukuka aykırı elde edildiğini öne sürerek, dosyadan çıkarılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, oy birliğiyle tüm taleplerin reddedilmesine karar verildiğini açıkladı. ‘Çarşı’ avukatları mahkemenin bu kararına tepki göstererek duruşma salonunu terk etti.