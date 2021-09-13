Gezi’nin Palalı’sı örgüt kurup insan ticaretine başlamış

Gezi Parkı eylemlerinde, protestoculara palayla saldıran Sabri Çelebi'nin suç örgütü kurup, insan ticareti yaptığı ortaya çıktı. Gece kulüplerinde zorla tuttukları kadınları Arap turistlerle zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Sabri Çelebi'nin yurtdışında olduğu belirlenirken örgüt üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Emniyet’ine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu ve Beşiktaş’ta “İnsan Ticareti” yapıldığı ve bazı kadınların zorla tutularak fuhuşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

‘ÖRGÜTÜN BAŞI GEZİ’NİN PALALISI ÇIKTI’

Çalışmalara başlayan polis, olayın arkasında bir suç örgütü olduğunu tespit etti. Örgüt ele başının ise, Gezi Parkı protestoları sırasında Talimane’de eylemcilere palayla saldırdığı görüntüleriyle tanınan ve sonrasında ‘Palalı Sabri’ olarak anılan işletmeci Sabri Çelebi’nin olduğu iddia edildi.

PANSİYON, GECE KULÜBÜ, KUAFÖR, MARKET…

Araştırmalar sonucu suç işlemek amacıyla kurulan örgütün, işletmiş oldukları gece kulüplerinde zorla kadın çalıştırdıkları, Beyoğlu Talimhane ve Oda Kule mevkilerinde iki ayrı gece kulübü, pansiyonlar, kuaför salonları ve market bulundurarak bir nevi yerleşke edindikleri tespit edildi.

ARAP ERKEKLERLE ZORLA FUHUŞ YAPTIRILDI

Buralardaki pansiyonlarda zorla tutulan kadıların pasaportlarına ve cep telefonlarına el koyan örgüt üyelerinin, polise yakalanmamak için kadınları gece kulüplerine özel VİP araçlarla taşıdıkları ve özellikle Arap asıllı erkek turistlerle zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

ADRESLERE GECE BASKINI DÜZENLENDİ

Polis, belirlenen adreslere önceki gece saat 03.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheli yakalanırken, gece kulüplerinde zorla çalıştırıldıkları ve fuhuşa zorlandıkları gerekçesiyle, büyük çoğunluğu Fas uyruklu olmak üzere toplam 62 mağdur yabancı kadın örgütün elinden kurtarıldı.

Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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