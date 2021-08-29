Girdiği su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'de tesisatçı Bülent Kesim (44), arızayı gidermek için girdiği otelin su kuyusunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eceabat ilçesinde tesisatçı Bülent Kesim, çalıştığı otelin su kuyusundaki arıza nedeniyle dün gece evden ayrılarak tesisin bulunduğu Kumköy’e gitti.

Kesim’in eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri, Bülent Kesim’i aramaya başladı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kesim’in en son görüldüğü su kuyusu çevresinde yapılan araştırmada ayakkabıları bulundu. Kuyunun içerisinde yapılan incelemede ise cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bülent Kesim’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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