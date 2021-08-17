Gittiği evde 16 yaşındaki kızı başından vurarak öldürdü

Kayseri'de eğlenmek için arkadaşının evine giden 17 yaşındaki B.A., 16 yaşındaki genç kızı başından pompalı tüfekle vurdu.

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Olay, Bahçesaray Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları’nda meydana geldi. Eğlenmek için arkadaşı O.Ç.’nin evine giden B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.’yi (16) başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi B.A., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. (İHA)