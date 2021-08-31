Gittiği piknikte baraj göletinde kaybolan genç bulunamadı

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla piknik için gittiği Akgedik Barajı'nda kaybolduğu iddia edilen ve baraj tahliye havuzunda ayakkabıları bulunan 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat'ı arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Milas ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği piknikte arkadaşlarının yanından ayrılarak Akgedik Barajı kıyısına giden ve geri dönmeyen 20 yaşındaki Yunus Emre Bolat'ın geri dönmemesi üzerine arkadaşları güvenlik güçlerinden yardım istemişti.

MUĞLA VE İZMİR'DEN ÖZEL EKİPLER BARAJDA ARAMA YAPIYOR

Önceki gün akşam saatlerinde aniden ortadan kaybolan ve gölet kenarında ayakkabıları bulunan Bolat’ın bulunması için Milas ve Muğla'daki birimler seferber olmuştu. Bugün de arama kurtarma çalışmaları baraj göletinde devam etti. Baraja sevk edilen Muğla ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, yüzeyden kesintisiz iletişimin sağlandığı ve dalgıçlar için riski en aza indiren bir sistem olan “Satıhtan İhmalli Dalış Sistemi” ile arama gerçekleştirdi.

SUDA KARIŞ KARIŞ ARAMA DEVAM EDİYOR

Kayıp gencin düşme ihtimali olan noktalarda görüş mesafesi sıfır olan suda karış karış arama çalışması devam ediyor. Bölgeye bugün de Sahil Güvenlik Komutanlığı Bodrum DEGAK-15 Özel Tim Komutanlığından ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden görevlendirilen toplam 6 kişilik dalgıç ekibi, tahliye havuzuna girerek arama yapmış, herhangi bir sonuca ulaşılamayınca tahliye havuzunun boşaltılması için çalışma başlatılmıştı.