Görüntüler infial yaratmıştı… Dayakçı öğretmen hakkında karar verildi

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde öğrenciye şiddet uygulayan dayakçı öğretmen, görevinden alındı.

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Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık’ta bir öğrencisi ‘Hocam, T.K. size küfretti’ deyince sınıftaki T.K.’yi koridora çıkardı. Erkek öğrenci T.K.’ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı.

Gürültüyü duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.’yi meslektaşının elinden aldı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. yaşadıklarını babası Duran K.’ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle ‘basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olayın ardından görevden uzaklaştırılan Ali Rıza Y. hakkında başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma sonrası öğrencisine şiddet uygulayan öğretmeni görevden aldı.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

T.K.’nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ali Rıza Y.’nin tutuklanması için dün üst mahkemeye itirazda bulundu. (DHA)

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