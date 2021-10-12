Gözaltına alınırken bu hale geldi
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde tutuklanan 2 kişi için düzenlenen eyleme katılan Mısra Sapan, gözaltına alındığı sırada polisler tarafından darp edildiğini dile getirdi.
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü önünde, tutuklanan 2 kişi için basın açıklaması yapmak isteyenle polis müdahale edince arbede yaşanmıştı.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan Mısra Sapan'ın gözlerinin morardığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Sapan, gözaltına alınması sırasında sivil polislerin yüzüne diz attığını, yere düştüğünde ise tekme ve yumruklara maruz kaldığını öne sürdü. Sapan, ters kelepçeyle gözaltına alındığını belirtti.
YERDE SÜRÜKLENDİLER
Söz konusu eylemde Güney Kampüs’ün önünde barikat kuran polis, üniversite dışında toplanan öğrencilere müdahale etmiş, kampüs içinde bulunan öğrencilerin ise dışarı çıkmalarına izin verilmemişti.
Polisin müdahalesinde çok sayıda kişi yaka paça gözaltına alınırken, bu sırada bazı öğrencilerin yerde sürüklenerek götürülmeye çalışıldığı kameralara yansımıştı.
Eylemlerde 14 öğrenci gözaltına alınmış, öğrencilerin tamamı serbest bırakılmıştı.