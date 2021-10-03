Gri pasaport skandalını fark eden diplomatlara cezaya tepki geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin insan kaçakçılığını ortaya çıkaran konsolosluk çalışanlarına ceza verilmesine tepki gösterdi. SÖZCÜ’ye konuşan Ağbaba, "Asıl sorumlular dururken dört kamu görevlisini görevden uzaklaştırıp güya konuyu kapatmaya çalışıyor" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi'nin, “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” kapsamında Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün dönmemesiyle ortaya çıkan gri pasaport skandalında, olayı fark eden Hannover Konsolosluğu'nda görevli olan Mehmet Fidan ve Güler Fidan'a bakanlık tarafından ‘aylıktan kesme’ cezası verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konsolosluk çalışanlarına verilen cezaya tepki gösterdi.

“AKP'Lİ BELEDİYEYE HİBE EDİLEN KAMYONA DA CEZA VEREBİLİRLER”

Gri pasaport ile yurt dışına insan kaçırıldığını fark eden konsolosluk çalışanlarını yetkilileri bilgilendirdiği için cezalandırıldığını belirten CHP'li Veli Ağbaba, “AKP'li belediyelerin devletin resmi hizmet pasaportuyla insan kaçakçılığı yaptığını ortaya çıkarmamızın ardından suçluları yakalayacakları yerde, suçu ortaya çıkaran insanları cezalandırıyorlar. Önce skandalı ortaya çıkaran komisyondaki CHP'li belediye meclis üyelerimizin sayısını azalttılar, şimdi de insan kaçakçılığını fark eden konsolosluk görevlilerine disiplin ve aylık kesme cezası veriyorlar. Bir tarafta hepimizin gözü önüne gazetelere çıkıp ‘insan kaçırdım, giden kişilerin ülkeye faydaları yoktu, karşılığında kamyon aldık' diye suçunu pişkince itiraf eden belediye başkanları, diğer tarafta ülkenin itibarını düşünüp devleti bilgilendirdiği için cezalandırılan bürokratlar… Yakında AKP'li belediye başkanının ‘hediye olarak' aldığı kamyona da ceza verirlerse şaşırmayın. Suç örgütüne dönüşmüş bu iktidar yapısından her türlü abeslik beklenir” diye konuştu.

“AKP TİPİ İNSAN KAÇAKÇILIĞI GİBİ BU CEZALAR DA DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK”

İnsan kaçakçılığı skandalının ortaya çıkmasının ardından 7 ay geçtiğini hatırlatan Ağbaba şunları kaydetti;

“İçişleri Bakanlığı kendi internet sitesinde ‘soruşturma başlattık' dedi ama her ne hikmetse yedi aydır tek bir somut gelişme yok. Asıl sorumlular dururken dört kamu görevlisini görevden uzaklaştırıp güya konuyu kapatmaya çalışıyor. En son İçişleri Bakanı Soylu, soru önergemize verdiği ‘tek cümlelik' yanıtta 19 ilde soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 19 il, onlarca ilçe belediyesi alenen suç işlemiş ama hala soruşturma sürüyor. Devletin pasaportunu kullanarak suç işleyen, ülkenin itibarını yerle bir eden, toplumda idarecilere güveni yok eden bu kişilerin o koltukta bir dakika oturması kamu zararıdır. Bu kişilerin görevden alınması bir yana, acilen TCK'nin 79. Maddesine göre cezalandırılması ve ülkemizin bu yargılamayı dünyaya duyurup bir nebze itibarını kurtarması beklenirken CHP'li belediye meclis üyelerimiz, konsolosluk görevlileri ve skandalı ortaya çıkaran insanlar cezalandırılıyor. AKP tipi insan kaçakçılığı nasıl dünya tarihine geçtiyse bu pişkinlik de öyle tarihe geçecektir.”

AĞBABA’DAN SAVCILARA ÇAĞRI

İnsan kaçaklığı suçunu işleyen sorumluların hakkında savcılığın soruşturma başlatmaları için çağrıda bulunan Ağbaba, “Muhalefet partilerinin belediyelerinin en ufak açığını arayan, belediyelere kayyum atayabilmenin yollarını arayan, belediye imkânlarını merkezi yönetim eliyle yok etmeye çalışan bir iktidarın söz konusu kendi belediyeleri olunca nasıl ikiyüzlü olduğunu tüm toplum seyrediyor. Onların ‘Eski Türkiye' diye küçümsedikleri dönemlerde insanlar suçu bu kadar aleni bir şekilde topluma pişkince duyurmazdı. Soruşturma başlatılır, ilgili kişiler istifa eder, gereken cezalar verilip kamuoyu rahatlatılırdı. Şimdi AKP'nin Yeni Türkiye'sinde suçlu suçuyla övünüyor, medyaya suçunu ilan ediyor, ne bir ceza, ne bir etkin soruşturma açılıyor; diğer yandan ülkesini seven, ülkesinin itibarını, namusunu korumaya çalışan kişiler bir bir cezalandırılıyor. Buradan ülkenin namuslu savcılarına çağrımızı yineliyoruz. İnsan kaçakçılığı suçunu işleyen tüm sorumlularla ilgili acilen kapsamlı bir soruşturma talep ediyor ve suçluların kamu yararı adına cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.