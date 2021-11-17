‘Gri pasaport’ skandalıyla gündeme gelmişlerdi, Erdoğan ödül verdi

AKP'li belediyeler üzerinden verilen gri pasaportla(hizmet pasaportu) yurt dışına insan kaçırma haberleriyle gündeme gelen başkanlar, ilçelerinde gerçekleştirdikleri 'sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarından' dolayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Gri pasaportla yurt dışına insan kaçırma haberleriyle gündeme gelen Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Elazığ Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül aldı.

Skandal olayla gündeme gelen AKP'li belediye başkanlarına ödül verilmesine tepki gösteren CHP Malatya il başkanı Enver Kiraz, “Kendi ilçesini dünyaya rezil etmiş bir başkana böyle bir ödül vermek ancak AKP'ye yakışır diye düşünüyoruz” dedi.

İNSAN KAÇAKLIĞIYLA GÜNDEME GELEN BAŞKANLARA ‘GENÇLER İÇİN YAPILAN YATIRIMLAR VE PROJELER’ ÖDÜLÜ

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlediği gençlik festivalinin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, ‘Yerel Yönetimler ve Gençlik Proje Yarışması Ödül Töreni’nde ‘gençlere yönelik fiziki, kültürel ve sportif yatırımlara ağırlık veren’ belediye başkanlarına ödül verdi. Ödül verilenler arasında gri pasaport ile insan kaçakçılığı yapıkları ortaya çıkan Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Elazığ'ın Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya'da vardı.

‘ÇEVRE EĞİTİMİ’ İÇİN GİDEN 45 KİŞİNDEN 43’Ü DÖNMEMİŞTİ

Malatya'nın AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a Erdoğan tarafından “Gençler İçin Yapılan Yatırımlar ve Projeler Ödülü” verildi. AKP'li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için yurtdışına gönderdiği 45 kişiden sadece 2 kişi geri dönmüş 43'ü ise geri dönmemişti.

Skandal olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatarak, ilgili vali yardımcısı, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi toplam 4 kişinin sorumlulukları bulunduğunu tespit ederek görevden alındıkları açıklanmıştı.

Skandal olayın aktörlerinden AKP'li Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, belediyede insan kaçaklığını ortaya çıkartan CHP'li meclis üyelerine, ‘CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın ne işi vardı Türkiye gündemine taşıyacak. Kendi memleketi değil mi, kendi de Malatyalı değil mi?' diyerek tepki göstermişti.

ELAZIĞ’DAN ALMANYA'YA GİDEN 20 KİŞİDEN 17’Sİ DÖNMEMİŞTİ

Elazığ'ın Akçakiraz Belediye Başkanı AKP'li Sabahattin Kaya'nın ise yurt dışı gezisi adı altında Almanya’nın Bremen kentine 48 kişilik kafile göndermeyi planladığı, kafilenin bir kısmında sorun çıktığı için yaklaşık 20 kişi gönderdiği ancak sadece üç kişinin döndüğü ortaya çıkmıştı.

İnsan kaçakçılığı iddialarını kabul eden AKP'li Kaya, yurtdışına insan gönderme karşılığında ise 100 bin TL değerinde ikinci el bir kamyon aldığını söylemişti. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan AKP'li Kaya, “Vatandaş işsiz güçsüz… Dedik buradan giderler, iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Burada Türkiye Cumhuriyeti’ne yük olacak insanlar gidiyor. Euro, altın ve dolar gönderiyor. Annesini babasını rahatlatıyor. Bir şeyin kârı zararından fazlaysa doğrudur, helaldir, hoştur. O mantıkla baktım” diyerek kendini savunmuştu.

“GRİ PASAPORT SKANDALINI CUMHURBAŞKANI DA ONAYLADI”

Gri pasaport skandalında adı geçen Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar'a ödül verilmesini değerlendiren CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, “Biz de Yeşilyurt Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çınar başkanımızı tebrik ediyoruz(!) Gerçekten aldığı bu ödülle gri pasaportla yurtdışına gönderdiği birçok genç olduğunu biliyoruz. Bu gençlere yönelik önemli bir proje geliştirdiğini düşünüyoruz. Çünkü gri pasaport skandalıyla gerçekten hem ülkemizin hem de dünyanın gündemine gelmişti. Yeşilyurt ilçemizi ülkemize ve dünyaya rezil etmişti.

Aldığı bu ödülle görüyoruz ki gerçekten gençlere yönelik önemli bir iş yapmış gözüküyor. AKP'li Çınar'a bu ödülün verilmesiyle birlikte yaptığı gri pasaport skandalının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı tarafından onaylandığını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir skandala imza atmış birine bu ödülü vermek bence bu anlama geliyor.

Daha önce Yeşilyurt Belediye Başkanı sahte UNESCO ödülü almış ve bir ilke imza atmıştı. Şimdi de işsiz gençlerimizi yurtdışına gönderip orada iş imkanı sağladığı için gençlik projesi kapsamında bir ödül almış görünüyor. Diyecek bir şey bulamıyoruz buna” diye konuştu.

“İLÇESİNİ DÜNYAYA REZİL ETMİŞ BAŞKANA ÖDÜL VERMEK ANCAK AKP'YE YAKIŞIR”

“AKP'de uzun süredir bir çürümüşlüğün olduğunu görüyorduk” diyen Kiraz, “Ama skandallarla gündeme gelen birine Cumhurbaşkanın böyle bir ödül vermesi bu çürümüşlüğün en son örneklerinden birisidir. Bunu hafızalarda, zihinlerde, mantıkta bir yere oturtmak mümkün değil. Bu anlamda insan kaçaklığıyla gündeme gelen bir başkana ödül verilmesi olayını şaşkınlıkla izliyoruz. Kendi ilçesini dünyaya rezil etmiş başkana böyle bir ödül vermek ancak AKP'ye yakışır diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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