Güldal Akşit yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlardan Güldal Akşit'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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Turizm ve Devlet Eski Bakanı Güldal Akşit hayatını kaybetti. AKP Genel Başkan Danışmanı ve AKP Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olan Güldal Akşit’in vefatını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan duyurdu.

Soylu, ” “Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız, yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız Güldal Akşit ablamızın Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal ablamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit, 1960'ta Malatya'da doğdu. Güldal Akşit Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel’in kızıdır.

Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde alan Güldal Akşit avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'nin kurucu üyesidir.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yaptı.

Türkiye'de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulundu.

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yaptı.

AKPGenel Başkan Danışmanlığı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi olarak siyasi çalışmalarına devam etti.