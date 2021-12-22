Güncel corona verileri açıklandı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı?

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Aralık 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan halka uyarı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 22 Aralık verilerine göre, 352 bin 438 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi. 22 bin 816 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 179 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 21 Aralık verilerine göre, dün 353 bin 152 test yapılmıştı. Dün, 19 bin 859 vaka tespit edilirken, 187 kişi hayatını kaybetmiş ve 25 bin 532 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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