Güncel corona verileri açıklandı! İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Ekim 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Ekim verilerine göre, 361 bin 164 test yapıldı.

Son 24 saatte, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi. 30 bin 331 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 236 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 88.09, ikinci doz ortalaması yüzde 75.36, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 113 milyon 183 bin 300 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Ekim verilerine göre, dün 357 bin 636 test yapılmıştı. Dün, 33 bin 860 vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 110 kişi sağlığına kavuşmuştu.