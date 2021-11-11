Güncel corona virüsü verileri açıklandı! Bakan Koca’dan 8.6 milyon kişiye çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 197 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Kasım Perşembe gününün verilerine göre, 356 bin 4 test yapıldı.

197 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 24 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 197 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 24 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN 8.6 MİLYON KİŞİYE ÇAĞRI

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız” dedi.

DÜN 203 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 10 Kasım Çarşamba gününe ait verilere göre, 27 bin 259 vaka tespit edilirken, 203 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 358 bin 251 test yapılmış ve 27 bin 513 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Corona virüsünde müthiş bulgu: Ev halkı Covid-19 olsa bile hastalanmayanların sırrı ortaya çıktı