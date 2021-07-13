Güngören kentsel dönüşüm projesinde yeni gelişme: Danıştay ‘riskli alan’ kararını iptal etti, bakanlık ‘yeni konut alanı’ kararı aldı

İstanbul Güngören'de Tozkoparan ve Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nin 10.4 hektarlık kısmı 20 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile riskli alan ilan edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30 Eylül 2020 tarihli riskli alana ilişkin imar planlarına onay verdi. Geçtiğimiz aralık ayından itibaren de evlere yıkım ve tahliye tebligatları gönderilmeye başlandı. Bu sırada kriz çıktı.

Evlerini kaybetmek istemeyen vatandaşlar yıkım kararına tepki gösterip eylemler yaptı. Evleri boşaltmayan vatandaşların elektriği ve suyu kesilerek bir kez daha mağdur edildi. Mahalle sakinleri ‘riskli alan’ kararının ve imar planlarının iptali için hukuki mücadele başlattı. Mahalle sakinleri hukuki mücadeleyi kazanınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede devam eden kentsel dönüşüm projesinin diğer etapları için devreye girdi ve yeni düzenlemeler yaptı.

2 YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKTI

Bakanlık, bölgenin 3.03 hektarlık bölümünü 12 Temmuz 2021 tarihli kararı ile ‘rezerv yapı alanı’ yani yeni konut alanı ilan etti. Bu karar doğrultusunda hazırlanan planlar 13 Temmuz günü askıya çıkarıldı. Plan açıklama raporunda İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin riskli alan kararı doğrultusunda hazırlanan 30 Eylül 2020 tarihli imar planlarının yürütmesini durdurduğu, karar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak hazırlanan yeni imar planları onay aşamasındayken de Danıştay 6. Dairesi'nin riskli alan kararının yürütmesini durdurduğu belirtildi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ ETAPLAR İÇİN PLAN HAZIRLANDI

Bunun üzerine de yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilme aşamasına gelen 1. etaptaki kentsel dönüşüm çalışmalarının, tahliye-yıkım-proje çalışmaları tamamlanarak düzenlenen yapı ruhsatlarına istinaden ihale ve yapım aşamasına gelen 2. etaptaki kentsel dönüşüm çalışmalarının önünün açılması ve kira yardımları konusunda vatandaşların mağdur olmaması için rezerv yapı alanı kararı alındığı ve yeni plan hazırlandığı ifade edildi.

TİCARET ALANI AZALTILDI, YOL İPTAL EDİLDİ

Yeni imar planlarında 944 ada 498 parselde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 1. etap ile 1102B bloklarının bulunduğu alandaki eski yapıların yıkılması sonucu oluşan ve yapımı başlamak üzere olan 2.etap ‘konut’ alanı olarak tanımlandı. Eski Bayındır Bloklarının bulunduğu bölge ise ilköğretim alanı olarak planlandı.

Mahkeme kararı doğrultusunda konut alanında emsale esas inşaat alanının yüzde 5'inin ticari amaçla kullanılabileceğine ilişkin not iptal edildi. Onun yerine, riskli alanın geneline yönelik Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan projede bölge nüfusunun ihtiyacı olan günübirlik kullanımların karşılanabilmesi için zemin veya açığa çıkan bodrum kat seviyesinde kuaför, terzi gibi dükkanlar yer alabileceğini ilişkin düzenleme yapıldı.

Özel mülkiyetteki bazı binalar yıkılıp kamulaştırılarak yapılacak 20 metre en kesitli yol da yüksek kamulaştırma maliyeti nedeniyle iptal edildi. Konut alanında emsal 2 ve 1.70 oldu. Yükseklik de 9 kat ve 7 kat olarak belirlendi.