Günlük corona virüsü tablosu açıklandı! İşte vefat ve yeni vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 237 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne düşüş yaşandı. Bakan Koca, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Eylül 2021 Cuma gününün verilerine göre, 341 bin 854 test yapıldı.

237 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Son 24 saatte, 27 bin 692 yeni vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün 23 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN KRİTİK UYARI

Güncel verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz” dedi.

DÜN 262 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı açıkladığı 16 Eylül Perşembe gününe ait verilere göre, 28 bin 118 vaka tespit edilirken, 262 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 343 bin 142 test yapılmış ve 32 bin 249 kişi sağlığına kavuşmuştu.