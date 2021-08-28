Hacılar Belediyesi sanayi arsalarını satışa çıkardı
Kayseri ile Hacılar Belediye Başkanlığı, 14 adet sanayi arsasını satışa çıkardı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Karpuzsekisi Mahallesinde bulunan arsalar için 8 Eylül 2021 tarihinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda ihale düzenlenecek.
Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendi uyarınca KDV'den istisnadır.