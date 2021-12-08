Hafta içi kar, hafta sonu sıcak sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinde kar beklenirken, yurdun batısında sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu yağışlar etkisini azaltırken tüm yurtta hissedilir bir sıcaklık artışı yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Kış kendini göstermeye başlasa da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu hafta doğu bölgelerde kendini gösterecek kar yağışı yer yer etkisini artıracak olsa da birkaç gün içinde hava sıcaklıkları önemli derecede artış yaşayacak. Pazar günü Ege ve Akdeniz kıyılarında 20 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İstanbul’da 18, Ankara’da 15 derece olarak ölçülecek.

YAĞIŞ YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-60 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt, Şırnak ve Hakkâri çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın merkez ve kuzey, Elazığ’ın doğu ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur (20-50 kg/m²), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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