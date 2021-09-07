Hakim/savcı sınavı sorularını çalan FETÖ’cülere operasyon

2011 yılı hakim/savcı sınavı öncesi FETÖ mensuplarına soruları verdikleri ileri sürülen 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 2011 yılı hakim/savcı sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak hakim/savcı olan 20 ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 5 olmak üzere toplam 25 FETÖ/PDY mensubu ihraç hakim/ savcı hakkında Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi.