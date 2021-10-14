Hakim ‘Umarım böyle şeylere yeltenenlere ders olur’ dedi indirimsiz 6 yıl hapis verdi

İstanbul Beşiktaş’ta yol verme tartışmasında Arda İpek'i bıçakladığı iddiasıyla, yargılanan tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol, ‘silahla kasten ağır yaralama’ suçundan, takdir indirimi uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararı okuyan mahkeme başkanı, “Her trafik tartışmasında biri eline bıçak alırsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Umarım bu da sana ve böyle şeylere yeltenenlere ders olur” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Beşiktaş'ta 7 Mart 2020 tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre Arda İpek (22) isimli genç, evine arabasıyla giderken karşı taraftan gelen Mutlu Caner Yontarkol (49) ile aralarında yol verme tartışması çıktı.

İddiaya göre Yontarkol aracından inerek, elindeki bıçakla İpek'i bıçakladı. Olaydan bir gün sonra yakalanan Yontarkol, tutuklanarak hakkında ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yontarkol, 1y ay cezaevinde kaldıktan sonra 2021 yılının Mayıs ayında tahliye edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasına, Mutlu Caner Yontarkol ile taraf avukatları katıldı.

“HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİ UYGULANMASIN”

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yontarkol'un, sadece birkaç darbede bulunduğunu, eylemini devam ettirmediğini, aralarında daha önceye dayalı husumet bulunmadığı gözetildiğinde eylemin kasten yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mütalaada, Yontarkol'un “silahla kasten ağır yaralama” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, ayrıca tanık ifadelerini de göz önünde bulundurarak, Yontarkol hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

“14 AY TUTUKLU KALDIM BERAATIMI TALEP EDİYORUM”

Mütalaaya karşı diyeceği sorulan Caner Mutlu Yontarkol, “Ben kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Son sözü sorulduğunda ise, “Ben bilmeden yaralanmaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm” ifadelerini kullandı.

İNDİRİMSİZ 6 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Yontarkol'u, Arda İpek'e karşı, ‘silahla kasten ağır yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yontarkol'un samimi pişmanlık göstermediği kanaatine varan mahkeme, takdir indirimi uygulamadı. Mahkeme, ayrıca haksız tahrik koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle de haksız tahrik indirimi uygulamadı.

“UMARIM DERS OLUR”

Mahkeme başkanı Utku Ercan, kararı okuduktan sonra, “Pişman olduğunu düşünmüyoruz, bu yüzden takdir indirimi uygulamadık. Haksız tahrik indirimi de uygulamadık. Her trafik tartışmasında biri eline bıçak alırsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir iki kere kornaya basın gidin. Umarım bu da sana ve böyle şeylere yeltenenlere ders olur” ifadelerini kullandı.