Hakimler AYM kararlarına uymak zorunda kalacak

İktidar tarafından açıklanması beklenen yargı ve ekonomik reform paketinin detayları belli oluyor. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanarak kanun teklifi biçiminde TBMM'ye getirilmesi öngörülüyor. AKP'li bir yönetici, bu ay sonunda taslak çalışmanın Erdoğan'a sunulup AKP MYK'da ele alınacağını söyledi. Reform paketinde, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının, hakimler açısından disiplin suçu olarak tanımlanması öngörülüyor. “Hukuk reformu'' adı altında şu unsurlar üzerinde duruluyor:

“Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması, hakimler açısından bir disiplin suçu olarak tanımlanacak. Yatırımcıların, hukukun üstünlüğü ve kural hakimiyeti konusundaki kaygıları giderilecek. Ceza yargılamaları ve tutukluluk süreleri yeniden değerlendirilecek. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ceza yargılamalarında savcıların iddianame hazırlaması için kesin bir süre belirlenmesi, tutukluluk sürelerine de buna göre düzenlenme getirilmesi öngörülüyor. Terör veya kara paranın aklanması gibi suçlar kapsamında şirketin tüm yönetimine değil, sadece ilgili şahısların hisselerine kayyum atanması da düşünülüyor. 300 bin TL altındaki ticari uyuşmazlıkların “Basitleştirilmiş (Seri) Tahkim” kuralları kapsamında ilk derece mahkeme yerine tahkime yönlendirilmesi, geçici vergi uygulamasının kaldırılması planlanmıyor.”

TAYİNLER YENİDEN ELE ALINACAK

Reform paketindeki bir detay da hakimlerin tayinleriyle ilgili oldu. Hakimlerle ilgili ‘coğrafi teminat' ilkesi uygulanacak. Yani hakimler istekleri olmaksızın bir başka yere tayin edilemeyecek. Reform paketindeki bir diğer detay ise kamu alacakları için. İhtiyati haciz işlemlerinde de sadece borç kadar haciz uygulanacak. TÜİK'in enflasyon hesapları ile ilgili bir değerlendirme çalışması başlatılması, kuruma olan güvenin arttırılması için çalışma yapılması da öngörülüyor.