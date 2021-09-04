Halaçoğlu’ndan Atatürk’ü hedef alan Osmanoğlu’na tokat gibi yanıt

Osmanlı Devleti Sultanı İkinci Abdülhamit’in torunu olarak bilinen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ederek, "Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil” dedi. Osmanoğlu’na yanıt veren Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Haloçoğlu Osmanlı sarayına alınan içki miktarının yer aldığı tarihi belgeleri paylaştı.

Müslüm EVCİ

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Osmanlı Devleti Sultanı İkinci Abdülhamit'in torunu olarak bilinen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çirkin sözler sarf etti.

Osmanoğlu paylaşında, “Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil” ifadelerine yer verdi.

TARİHİ BELGEYLE YANIT VERDİ

Osmanoğlu'nun Atatürk'ü hedef alan çirkin paylaşımına Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı ve Kayseri eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu yanıt verdi. Osmanlı döneminde saraya alınan şarap ve alkol miktarlarının olduğu belgeyi paylaşan Haloçoğlu şu notu düştü:

* Sultan Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ,”Dedem Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'u besmele çekerek aldı, birileri gibi kafa çekerek değil” demiş. Doğrudan Atatürk’ü hedef alıyor. Evet Fatih İstanbul’u besmeleyle aldı ama siz de kafa çekerek koca devleti batırdınız.