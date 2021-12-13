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Haliç Üniversitesi 46 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Haliç Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 46 Araştırma-Öğretim Görevlisi istihdam edecek.

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Haliç Üniversitesi 46 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Haliç Üniversitesi belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim elemanı kadrolarına 2547 sayılı Kanunu'nun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş ) gündür.

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