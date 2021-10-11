Halk Ekmek fabrikası tartışması: Yandaşa peşkeş çekilmiyor, Halk Ekmek A.Ş’ye kiralanıyor

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Hadımköy'deki inşaatı bitmek üzere olan Halk Ekmek Fabrikası ile ilgili sosyal medya hesabından “CHP'li İBB Başkanı, AK Parti döneminde başlayan, tüm malzemeleri alınmış Halk Ekmek fabrikasını meclise bile getirmeden, encümen üzerinden yandaşlarına peşkeş çekmeye hazırlanıyor” iddiasında bulundu.

Göksu, İBB Meclisi öncesinde yaptığı basın toplantısında “Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa her ay gel, mecliste biz aramızda toplayalım, sana verelim. Halkın ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Kime ekmek ürettireceksiniz? Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi CHP tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere meclisten de saklanarak aylık 50 bin kirayla birilerine verilmek isteniyor” dedi.

“AKP DÖNEMİ İLE KARIŞTIRIYORLAR”

SÖZCÜ’ye konuşan Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, iddiayı yalanladı.

Konunun encümen gündemine yeni geldiğini, sürecin Göksu'nun bahsettiği gibi olmadığını belirten Nama “İBB, Halk Ekmek fabrikasını kimseye peşkeş çekmiyor. Tarikata, cemaate, vakfa, yandaş müteahhide verilen bir şey yok. Encümen kararı ile İBB mülkiyetindeki Hadımköy fabrika binası, İBB şirketi olan Halk Ekmek A.Ş'ye 3 yıllığına ayda cüzzi bir miktara 50 bin TL'ye kiralanacak. Resmi bir prosedür yerine getiriliyor. İmamoğlu dönemini AKP dönemi ile karıştırıyorlar. Asla böyle bir şey yoktur. Söylenenlerin hiçbiri doğru değil. İBB mülklerini kısa süreliğine kiraya verme yetkisi encümenin yetkisi dahilinde” dedi.