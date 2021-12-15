Halk Ekmek kuyrukları tartışması sürüyor: Halk Ekmek kuyruğunun nedeni AK Parti’nin beceriksiz ekonomi yönetimi

İBB Meclisi’nde yine Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklar tartışıldı. AKP’li meclis üyeleri, kuyrukların İBB’nin beceriksizliğinden kaynaklandığını, fabrikaların tam kapasite çalışmadığını savundular. “El insaf” diye tepki gösteren CHP Sözcüsü Tarık Balyalı, “Kuyruklar, AK Parti’nin yönettiği kötü ve beceriksiz ekonomiden kaynaklanıyor. AK Parti’nin yönettiği ekonomide ekmek 3.5 lirayken İBB yönetiminde 1.25 lira. Halkımız bu yüzden Halk Ekmek büfeleri önünde o kuyrukları oluşturuyor. Çünkü özellikle İstanbul’da çok ciddi bir fakirlik sorunu var" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen aralık ayının ikinci oturumunda AKP'li meclis üyeleri Uğur Korkmaz ve Burhan Şentürk Halk Ekmek ile ilgili verdiği soru önergesi yine kuyruk tartışması çıkardı. Önergede Halk Ekmek'in İBB'nin beceriksiz yönetimi tarafından polemik ve manipülasyon merkezi haline getirildiği savunuldu. Halk Ekmek fabrikalarının tam kapasite ile çalıştırılmadığı, ekmeğin büfelere zamanında ulaştırılmadığı, günlük servis sayısının üçten ikiye düşürüldüğü, meclis kararına rağmen bakkallara halk ekmek satma yetkisi verilmediği iddia edildi.

“BİLGİLERİN HEPSİ YANLIŞ”

Söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “Önergeye başkanlık makamı cevap verecektir ama önergedeki bilgilerin tamamı yanlış. Fabrikalar tam kapasite kullanılıyor. AK Parti döneminde günlün 800-900 bin olan somun ekmek üretimi 1.5 milyona çıktı. Halk Ekmek, geçmişte olduğu gibi bu dönemde de büfeleri dışında çeşitli kurumlar aracılığı ile ekmek satmaya devam ediyor. Bin 44 toplu tüketim marketlerinde, bin 374 bakkal, market ya da zincir market bayiliğinde ve 603 büfe ile toplam 3 bin 21 noktada İstanbul'da halk ekmek satılıyor” dedi.

“KUYRUĞUN SEBEBİ AK PARTİ'NİN KÖTÜ YÖNETİMİ”

Yaşanan ekonomik krize vurgu yapan Balyalı “Sene başında 120 lira olan bir çuval un şuan 400 lira. İstanbul'da 3.5 liraya ekmek satılıyor. Halk Ekmek zararına dahi olsa 1.25 liradan İstanbul'a ekmek vermeye devam ediyor. Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyrukların tek sebebi AK Parti'nin yönettiği kötü ve beceriksiz ekonomiden kaynaklıdır. Sene başındaki ekmek fiyatı ile bugün 3-3.5 lira olan ekmek fiyatını değerlendirdiğinizde AK Parti'ye net olarak şunu söyleyebilirim: AK Parti'nin yönettiği ekonomide ekmek 3.5 lirayken İBB yönetiminde 1.25 lira. Halkımız bu yüzden Halk Ekmek büfeleri önünde o kuyrukları oluşturuyor. Çünkü özellikle İstanbul'da çok ciddi bir fakirlik sorunu var, çeperlerdeki mahallelerde işsizlik almış başını gidiyor. Vatandaş bu ekonomik kriz altında ezilmiş. Çok acı bir tablo ile karşı karşıyayız. AK Partili arkadaşlarımız bu acı tablonun farkında olup İstanbul halkından Türkiye halkında onlara yaşattıkları bu zulümden dolayı özür dileyeceklerine kendilerini üste çıkarmak için eleştirmeye kalkıyorlar. El insaf diyorum” diye konuştu.

“İNSANIN VİCDANI SIZLAR”

Balyalı, bir ailenin günde 5 ekmek alsa 3 liradan 15 TL, ayda 400 TL harcayacağını belirterek “2 bin 800 lira asgari ücretin olduğu yerde bir aile ekmeğe 400-500 lira vererek nasıl geçinsin ve Halk Ekmek büfeleri önünde nasıl kuyruk oluşturmasın? İnsanın biraz vicdanı sızlar bunları söylerken. Hiç vicdanınız sızlamaz, biz bu ülkenin ekonomisini nasıl bu hale getirdik demezseniz, kalkıp Halk Ekmek'i suçlamaya kalkarsınız. Bunlar önerge değil, bilgilerin hiçbiri de doğru değil” dedi. AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da “Bugün Halk Ekmek'ten bahsediyorsanız günlük 80 bin üreten kapasiteden 2.5 milyona çıkaran AK Parti sayesinde. Tarık beyin verdiği rakamlar doğru değil. İstanbul'daki tüm bakkallara çağrımızdır; Halk Ekmek'e müracaat edin ve halkımıza ucuz ekmek ulaştırın. Fabrikaların kapasitesini arttırmak için de çalışma yapın biz destek vereceğiz” açıklamasında bulunmakla yetindi.

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