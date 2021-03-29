Hamza Dağ’dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde büro görevlisi olarak çalışan ve uyuşturucu temin etmek gerekçesiyle gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun kısa sürede nasıl zenginleştiğine dair soruları yanıtladı. CNN Türk yayınına katılan Dağ, şunları söyledi:

– 10 yıldır milletvekiliyiz. Benim danışmanım belli. Genel Merkez’e gelince, özel kalem müdürüm de belli. Bu arkadaş (Kürşat Ayvatoğlu) yakın ekipte çalışan biri değil. Kastamonu Belediyesi’nde çalışan babası yok. Ar-Ge biriminde çalışan bir arkadaş. Devir teslim törenlerinde orada bulunması söz konusu oldu. Bundan çıkaracağımız dersler var. Partiye alırken başka araştırmalar da yapması lazım partinin. Bundan sonra çok daha dikkat etmeyi gerektirecek bir durum var.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİK

– Bu mevzudan haberdar olur olmaz sosyal medyadan değil, direkt bize gelmiş olsaydı, bu kişinin işine yine son verirdik, bundan bir gram tereddüt edecek durum partimizde siyaset yapan insanda söz konusu olamaz. Sözleşmesini feshettiğimiz gibi yargıyla alakalı boyutta da Emniyet’te işlemler sürüyor. Halen takibini yapıyoruz. Hukuken mümkünse buna da olabilir. Kaçınacağımız nokta söz konusu olamaz.

HELALLİK İSTİYORUM

– Ortaya çıkan görüntülerde samimi olarak bize oy veren insanlardan üzülenler oldu. Onlardan helallik istiyorum. Ama asıl mesele burada böyle bir konu gündeme geldiğinde hangi partinin nasıl bir reaksiyon gösterdiği. Perşembe akşamı sözleşmesini feshettik. Bu konuda siyasallaştırmak isteyenlerin kendi partilerindeki taciz, tecavüz konularını 126 gündür konuşmayanları da not etmek gerekiyor.

– (Kürşat Ayvatoğlu’nun kısa sürede nasıl zenginleştiği) Bir seneki süre zarfında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yargının bu konuda eli açık. Elinde delil, belge olanlar, iddiasını ortaya koyanlar, ticaret yaparak değil de nüfus ticareti yaparak, belediye, kamu hizmetleri noktasında çalışma yaparak durum varsa yargının önü açık.

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