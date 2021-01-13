Hani ücretsizdi? Bu mudur sosyal devlet anlayışınız

Sağlık Bakanlığı, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın corona virüsü tedavisinin tamamen ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Karar 14 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nca kararın kapsamı genişletilerek, devlet hastanelerinin yanı sıra özel hastanelerde de Covid-19 tedavisi gören hastalardan pandemi bakım ücreti alınamayacağı 19 Haziran 2020 tarihinde tebliğ edilmişti.

CORONAVİRÜS HASTASINA 1632 LİRA FATURA

Fakat, corona virüsü bulaşan ve fenalaşması üzerine 8 Ocak 2021 günü İzmir Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 51 yaşındaki Kudbettin Köstekçi'ye 1632 lira fatura çıkarıldı. Üç gün yoğun bakımda kalan, sosyal güvencesi ve parası olmayan Köstekçi, ücreti ödeyemeyeceği hakkında tutanak tutulduktan sonra 11 Ocak 2021'de tedavisi tamamlanmadan taburcu edildi. Evinde olan Kösteçi'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“BU MUDUR SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINIZ”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç olayı TBMM gündemine taşıyarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Kılıç tespit ve eleştirilerini şöyle ifade etti;

*Aslında vatandaş taburcu edilmiyor, parası olmadığı için, hem de daha iyileşmeden tutanak tutularak hastaneden kovuluyor. Yani hastaneden ancak tutanakla çıkabiliyor. Hastane Kutbettin Köstekçi'ye SGK'sız olduğu için 1.632 TL fatura çıkarıyor.

*Bu mudur sizin sosyal devlet anlayışınız, sağlık anlayışınız, vatandaşının yanında olma anlayışınız? Söylemlerinizin yaptıklarınızla, uygulamalarınızla uyuşmadığını bu olayda bir kez daha gördük. Söylem ücretsiz tedavi, uygulama 1.632 TL fatura.

*AKP İktidarı pandeminin başladığı tarihten beri ne söylüyor? “Özel hastanelerde bile korona virüs tedavisi ücretsiz” demiyor mu? Diyor. Ancak durumun böyle olmadığını, bırakın özel hastaneyi, devlet hastanesinde bile Corona tedavisinin ücretli olduğunu Torbalı'daki bu olay ortaya koymaktadır. “Coronavirüs tedavisi ücretsiz” diyerek milleti kandırmayı bırakın da gerçekleri söyleyin artık.

*Hala testi pozitif olan Kudbettin Köstekçi bir yandan hastalığı nasıl yeneceğini, diğer yandan da bu borcu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Sağlık Bakanı'na ve bakanlığın bürokratlarına şunu sormak istiyorum: Kutbettin Köstekçi gibi SGK'sı olmayan hastalar parasından korkup hastaneye yatmaz ve daha fazla kişiye bu hastalığı bulaştırırsa bunun sorumlusu kim olur? Yazık değil mi bu millete? Ülkemizde bu kadar mı ucuz vatandaşın sağlığı?

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