Haşim Bayram ve eşi coronadan hayatını kaybetti

Kombassan Holding’in kurucusu Haşim Bayram (70) corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram da 1 hafta önce corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Müslüm EVCİ

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1989 yılında Konya’da kurulan ve ismi daha sonra Bera Holding olarak değiştirilen Kombassan Holding'in kurucusu ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Bayram ve eşi Emine Bayram bir süre önce corona virüse yakalanmıştı.

Durumu ağırlaşan Bayram çifti daha sonra özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Emine Bayram, 23 Ekim tarihinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNDEN 1 HAFTA SONRA VEFAT ETTİ

Eşi Emine Bayram'ın vefatından 1 hafta sonra durumu daha da kötüleşen Haşim Bayram da akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Bayram’ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedilecek.

HAŞİM BAYRAM KİMDİR?

1951 yılında Karaman’da doğdu. İlköğretimi Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimini ise Konya’nın Akşehir ilçesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram, Anadolu’nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı. 1989 yılında Kombassan Holding’i kuran Bayram, uzun süre holdingin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.