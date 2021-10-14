Hastanenin tüm enerjisi çatısına kurulan santralden sağlandı

Denizli'nin Kale ilçesindeki devlet hastanesinin çatısına güneş enerji santrali kuruldu. 4 yılda 808 bin kilovat saat enerji üreten santral hastanenin tüm enerji ihtiyacını karşıladı, 450 ton karbon salınımını önledi.

Selami AYDIN

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Denizli’de 2017 yılında hayata geçirilen projede Kale ilçesindeki devlet hastanesinin çatısı 588 adet güneş paneli ile donatıldı. Toplam 2 bin 200 metrekarelik çatı alanında kurulan güneş enerji santrali, hastanenin 4 yılda kullandığı tüm elektrik enerjisini karşıladı. Kullanıma açıldığı günden itibaren 4 yılda 808 bin kilovat saat enerji üreten santral 450 ton karbon salınımını önledi. Elde edilen tasarruf ile şimdiye kadar proje giderinin yüzde 76'sı karşılanmış oldu.

“HASTANE TÜKETTİĞİ ENERJİNİN TAMAMINI ÜRETİYOR”

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk; “Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar birimi ile her ay sağlık tesislerimizde kullanılan elektrik, su, yakıt tüketim giderlerini periyodik kontrollerle takip ederek iyileştirmeleri uyguluyoruz. Örneğin aydınlatmalarda led ışık kullanmak yada suda fotoselli bataryalar takmak totale baktığımızda önemli tasarruf etmemizi sağlıyor. Kendi tükettiği elektrik enerjisinin tamamını karşılayan ve bu alanda Türkiye'de örnek gösterilen hastaneler arasında yer alan Kale Devlet Hastanesi 4 yılın sonunda 808 bin kwh elektrik üretti. Sağlık tesislerimizden yaptığımız tasarrufları da asli görevimiz olan sağlık alanına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.