Hastaneyi basıp yoğun bakım hemşiresini vurdu

İstanbul’da down sendromlu 6 aylık bebeğinin yattığı hastaneyi basan İbrahim Y., görevli hemşire Ercan A.’yı omzundan ve elinden vurdu. Şüpheli diğer görevlilerce yakalanırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Bayrampaşa'da özel bir hastanede dün saat 20.00 sıralarında yoğun bakım hemşiresi Ercan A., kalp ameliyatı olan 6 aylık bebeğin babası İbrahim Y. tarafından tabancayla vuruldu.

Elinden ve omzundan vurulan Ercan A. kanlar içerisinde yerde kalırken, saldırgan, hastanedeki görevlilerce etkisiz hale getirildi. Yaralanan hemşire ise hemen tedaviye alındı.

BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA

İbrahim Y., görevlilerce etkisiz hale getirilerek çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yakalanma anı yer alırken, olayın İbrahim Y.'nin 5 ay boyunca yoğun bakımdaki çocuğunun tedavisiyle ilgili olduğu öğrenildi.

BEŞ AYDIR HASTANEDE

İddiaya göre, İbrahim Y.’nin 6 ay önce dünyaya gelen bebeğinin kalp sorunu bulunuyordu. Aynı zamanda down sendromlu olan bebek 5 ay boyunca özel hastanenin yoğun bakım servisinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde ameliyat olan bebek, yeniden 112 ekiplerince özel hastanenin yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

TARTIŞINCA SİLAHINI ALDI

Hastane görevlilerini arayan İbrahim Y., iddiaya göre “Bebeğinizi başka bir hastaneye götürmeniz gerekiyor” deyince tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında evine giderek silahını aldığı ve hastaneye giderek saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili hastaneden yapılan açıklamada ise “Uzun zamandır takip ve tedavisini gerçekleştirdiğimiz Kağan bebeğin, yakınları tarafından Yoğun Bakım Hemşiremize yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız ağır yaralanmış olup, hayati tehlikesi sürmektedir. Kağan Bebek 37 haftalık başka bir özel hastanede 2300 gr olarak doğmuş ve doğar doğmaz solunum sıkıntısı gerçekleşmiş ve bu nedenle entübe edilerek 112 tarafından 28.04.2021 tarihinde Bayrampaşa’daki hastanemize sevki yapılmıştır.” denildi.

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