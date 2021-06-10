Havai fişek fabrikasındaki patlama davası: Denetimlerden önce haber geliyordu

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, geçen yıl 3 Temmuz’da meydana gelen patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi de yaralandı. Olayın ardından Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamında, patlamada ihmali olduğu öne sürülen tutuklu fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö. ve tutuksuz iş güvenliği uzmanı A.B., A.R.E.C. ile sorumlu personel A.Ç. hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2’şer yıl 8’er aydan 22’şer yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Duruşmanın başlamasından kısa süre önce salonun yakınında toplanan müştekiler, fabrikada ölen işçilerin yakınları ve patlamada yaralanan bazı işçiler ile avukatlar, basın açıklaması düzenleyerek, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Açıklamanın ardından duruşma salonuna girecekler, güvenlik önlemleriyle içeri alındı. Davaya müdahil olmayan ya da görevi bulunmayanların içeri girmesine müsaade edilmedi.

‘İŞÇİ CANI ÇOK UCUZ, DOSYADA BUNU GÖRDÜK’

Patlamada dayısı Seyfi Çanakçı’yı kaybeden ve davaya müdahil olan avukat Gülşen Uzuner, olayda birçok kişinin sorumlu olduğunu savunarak, “Bu celsede eksik kalan müştekilerin ifadeleri ve mahkemenin çağırdığı tanıklar dinlenecek. Bilirkişi raporu henüz dosyaya gelmedi. O yüzden duruşma büyük ihtimalle ertelenecek. Biz bu dosyaya ilişkin ilk iki celsede hep şunu söylemiştik. İşçi canı çok ucuz, bu dosya bunun çok net görüldüğü bir dosya. Hiçbir önlem alınmamış ve bu çalışma biçimi devam ettirilmiş. O nedenle kasıt düzeyinde bir durum var bu dosyada. Dinlenen müştekilerden ve dosyadaki belgelerden bunu çok net görüyoruz. Buna ilişkin bilirkişi raporunu bekliyoruz” dedi.

‘ADALETİN GECİKİRSE ACILARIMIZ KATMERLENİR’

Olayın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Uzuner, “Ben de dayımı kaybettim patlamada. Hem avukat olarak hem de aile olarak katılıyorum dosyaya. Adaletin gecikmesi bizim açımızdan acılarımızı katmerlenmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla yargılama süreçlerinin bir şekilde bu acıları yeniden pekiştirmemesi gerekiyor. Sabah bunu diğer ailelerle konuştuk. Herkes buraya o anları yeniden yaşayarak geliyor. O nedenle çok acı. Bizi diri tutan tek şey gerçekten başka canlar kaybetmek istememek. Biz hayatını emeğiyle kazanan insanlarız. Dolayısıyla biz başkasını da kaybetmemek için bu mücadelemizi veriyoruz” diye konuştu.

‘ÇOK BASKI VARDI, DENETİMLERDEN ÖNCE HABER GELİYORDU’

Fabrikanın 23 yıllık çalışanı Kıymet Narat, yaşanan olaydan önce devamlı fabrika yetkililerini uyardıklarını ama sonuç alamadıklarını belirterek, “Fabrikada çalıştığımız ilk günden beri üzerimizde baskı vardı. Fakat bu baskı patlamadan 1 ay öncesinde daha da arttı. Bize üretim konusunda çok baskı yapıyorlardı. Fabrikada denetimler yapılıyordu fakat bu denetimler bize 3 gün öncesinden haber verilerek yetkililerin geleceği söyleniyordu. 20 işçi toplamda maksimum 80 koli çıkarabilirken bizden 100 koli çıkarmamız isteniyordu. Sorumlulardan şikayetçiyim” dedi.

GELEN KOKUNUN MUSKALARDAN DEĞİL, LAVABODAN GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Fabrikanın üretim bölümünde işçi olarak çalışan ve patlamanın yaşandığı gün izinli olan Ayfer Cerrah, patlamadan önce yetkilileri defalarca uyardıklarını söyleyerek, “1 günde ortalama 20 ile 30 koli arasında üretim yapıyordum. Bu çok fazlaydı. Koku almaya başladım ve bunu E.Ö.’ye ilettim. O bir şey söylemedi, tepki göstermedi. Aradan biraz vakit geçince o da kokuyu aldı ve bana sordu. Ben de muskaların (havai fişek) koktuğunu söyledim. O da bana muskaların değil, lavaboların koktuğunu söyledi. ‘Sorun yok’ dedi. Bir gün paketleme yaparken muska elimi yaktı. Muska bölümünde çalışanlar da onu bölümün yan tarafına yere serdiler” diye konuştu.

FABRİKA SAHİBİ DURUŞMADA FENALAŞTI

Tutuksuz sanık fabrika sahibi A.R.E.C., mahkeme heyetine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine duruşmanın yapıldığı cezaevi yerleşkesinde bulunan salona sağlık ekibi istendi. Salona gelen sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek, ambulansa götürülen A.R.E.C., hastaneye kaldırıldı. (DHA)