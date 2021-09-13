Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında mahkeme ara kararını açıkladı

Sakarya Hendek'te Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 7 işçinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı davanın 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve fabrika müdürü Hasan Ali Velioğlu'nun tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporunun beklemesine ve duruşmanın 25 Ekim 2021 tarihine bırakılmasına karar verdi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sakarya Hendek’te Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 2020 yılında meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetmiş 127 kişide yaralanmıştı. Yargılamanın dördüncü duruşması bugün Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 7 saat süren yargılamada mahkeme ara kararını açıkladı.

Kararda, fabrika sahiplerinden Yaşar Coşkun ve fabrika müdürü Hasan Ali Velioğlu’nun tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporunun beklemesine ve duruşmanın 25 Ekim 2021 tarihine bırakılmasına karar verildi.

Ustabaşı Erşan Ö., iş güvenliği uzmanı Aslı B., fabrika sorumlu müdürü ve kimyager Asiye A., fabrika sahiplerinden Ali Rıza Ergenç Coşkun ve sorumlu personel Ahmet Ç. ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

“PARALARINA GÜVENİYORLAR”

Patlamada yakınını yitiren Hatun Tepeçınar, Hendek davası sonrası adliye önünde konuştu. Tepeçınar, “Paralarına güveniyorlar. Ama bu parayla olmayacak. O zenginler o parası olanlar bu davayı kazanamayacak. Bu dava toprağa gömülen parça parça olan işçilerimizin davası. Sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.