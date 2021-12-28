Hayvanseverler uyardı: Belediyeler de cezalandırılsın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 81 il valiliklerine gönderdiği genelge hayvanseverleri memnun etmedi. Asıl yaptırım uygulanması gereken kuruluşların belediyeler olduğunu söyleyen hayvanseverler; "Belediyeler de cezalandırılsın." dedi.

Selami AYDIN

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlara ilişken önlemler kapsamında 81 il valiliklerine ve belediyelere genelge gönderdi.

Önlemlerin 17 başlıkta toplandığı genelgeyi olumlu bir adım olarak değerlendiren hayvanseverler, yaptırımları yetersiz buldu. Denizli'de üç sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Hayvan Hakları İnisiyatifi ile Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri basın toplantısı yaparak genelgeyi değerlendirdi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ndeki basın toplantısında Denizli Barosu adına konuşan avukat Damlanur Yollu, “Hayvanların da yaşam hakları var. Onların yaşam alanı barınaklar değildir. Yasaya aykırı olarak işlem yapanların takipçisi olacağız” diye konuştu.

İnisiyatifin dönem sözcüsü Nuray Sürücüoğlu ise “Usulsüz toplamalara karşıyız. Tüm Türkiye'deki hayvanseverler birlik olmak zorunda. Her ilde kanuna uygun kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalı. Bu konuda belediyeleri duyarlı olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER DE CEZALANDIRILSIN”

Bakanlık genelgesini olumlu bir adım olarak gördüklerini söyleyen inisiyatif üyesi Simge Aydoğan, “Genelge özellikle sosyal medyadaki tepkilerden sonra ortaya çıktı. Bizim için olumlu bir adım ama belediyelere de yaptırım ve ceza uygulanmalı.

Genelgede belediyelere yönelik ciddi bir yaptırım yok. Genel geçer ifadeler yer alıyor. Taşeronlarda çalışan birkaç personeli işten çıkararak, birkaç personelin yerini değiştirerek bu işten sıyrılmasınlar. Daha ciddi yaptırımlar bekliyoruz. Belediyeler de cezalandırılsın” diye konuştu.

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