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HDP eski milletvekili gözaltına alındı

HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

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HDP eski milletvekili gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25. ve 26. dönem HDP Adıyaman milletvekiliği yapan  Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alındı.

Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Adıyaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 24 saat boyunca avukatla görüşme kısıtlılığı ve dosyada gizlilik kararı verildi. (İHA)

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