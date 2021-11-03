HDP eski milletvekili gözaltına alındı
HDP Adıyaman eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25. ve 26. dönem HDP Adıyaman milletvekiliği yapan Behçet Yıldırım, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alındı.
Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Adıyaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 24 saat boyunca avukatla görüşme kısıtlılığı ve dosyada gizlilik kararı verildi. (İHA)