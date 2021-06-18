HDP saldırganının yakalandığı anlar kameraya yansıdı

Konak ilçesinde HDP İzmir İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya dün saat 11.05 civarında Onur Gencer isimli bir şahıs girdi. Gencer’in içeri girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi.

Kısa bir süre sonra zanlının, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi için bir operasyon başlatılırken yakalanma anları kameraya yansıdı.

Saldırgan Onur Gencer’in, olay sonrası gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu da kameralara yansıdı. Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Gencer, “Kemalpaşa'da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği duyuluyor.

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada bir kaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. (İHA)

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