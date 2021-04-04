HDP: Siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktır

HDP Genel Merkezi’nden 104 emekli amiralin, son dönemde gündeme gelen tekkeli amiral ve Montrö'nün tartışmaya açılması hakkında yayınladığı bildiriyle ilgili açıklama yapıldı. HDP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“DARBECİ YAKLAŞIMLARA TAVRIMIZ NETTİR”

“Türkiye'de, gerek askeri gerek sivil olsun her türlü darbe veya darbe girişimi ağır yıkımlara yol açmıştır. Demokrasiyi ve özgürlükleri hedef alan darbeci yaklaşımlara ve tutumlara karşı tavrımız her zaman nettir. Ancak demokratik siyasete darbe yapmak konusunda sicili kapkara olan bu iktidarın yazılı bir bildiriden darbe riski devşirmesi de siyasi kurnazlık ve fırsatçılıktan öte bir anlam taşımamaktadır. Çare güçlü demokrasinin tesisi ve gerçek adaletin sağlanmasıdır.”

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