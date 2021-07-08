HDP’den istifa eden belediye başkanı AKP’ye katıldı, rozetini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılan isimlere rozetleri verildi. AKP'ye katılan isimler arasında 13 Ağustos 2020'de HDP'den istifa eden Diyarbakır’ın Dicle İlçe Belediye Başkanı Felat Aygören'in olması dikkat çekti.

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz İl Başkanları Toplantımız'da Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun Yavuzkemal Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti ailemize katıldı. Hayırlı, uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

“GÜNAH VE SUÇLARINDAN ARINMIŞTIR”

DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Mehmet Emin Ekmen, “HDP'den seçilip şu ana kadar terörist, vatan haini, bölücü ve bilumum suçlamaların muhatabı olan Diyarbakır-Dicle belediye başkanı Felat Aygören bugün saat 15.00 itibari ile Ak Partiye katılarak bilumum günah ve suçlarından arınmıştır. Eş-dost ve muarızlarına duyurulur” ifadelerini kullandı.

“EN HIZLI MÜŞTERİLERİ OLMUŞ”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ise, “Milletvekili geçişlerini yasaklamak isteyenler Belediye Başkanı Pazarının en hızlı müşterileri olmuş” yorumunda bulundu.

HDP’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Felat Aygören, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti. Aygören, 13 Ağustos 2020'de HDP’den istifa ettiğini duyurmuş, istifa nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

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