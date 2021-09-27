HDP’den ittifak açıklaması

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, seçimleri de ilgilendiren Tutum Belgesi'nin açıkladı. Yapılan açıklamada "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımız yok" denildi.

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HDP önümüzdeki seçimlerde tutumunu da ortaya koyacak olan deklarasyonunu açıkladı. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar tarafından yapılan açıklamada ‘ittifak’ tartışmalarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bizler, parlamento seçimleri için demokrasi ittifakı şiarıyla; halklar ve barış ittifakı, kadın dayanışması ve ittifakı, ekoloji ittifakı anlayışı temelinde, toplumsal ve siyasal muhalefet, emek, kadın ve gençlik hareketleri ile en geniş birlikteliği ve ortak mücadele zeminini büyütme ve bu yoldaki güçlü yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığındayız. Bunun dışında herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz.”

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