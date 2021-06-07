HDP’ye yeniden kapatma davası

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması için 17 Mart 2021’de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sunmuştu.

“HDP’nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi tarafından raportör görevlendirilmişti.

AYM İADE ETMİŞTİ

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi evrak ve usul eksiklikleri nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmişti.

YENİDEN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden iddianame düzenledi. Anayasa Mahkemesine gönderilen yaklaşık 850 sayfalık iddianamede, 500 partili hakkında siyasi yasak istendi. Öte yandan partinin banka hesabına da tedbir konulması talep edildi.

BAŞSAVCI: TEKRAR HAZIRLIYORUZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunmuştu.

HDP'nin kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin eksikler nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilmesini değerlendiren Şahin, “Biz iddianameyi tekrar hazırlıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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