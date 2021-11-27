Hekimlerin yürüyüşüne bir engel de Ankara’da

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık sisteminde yaşanan sorunlara karşı Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" gerçekleştiren hekimlerin polis tarafından engellenmek istendiğini duyurdu, o anlarda çekilen görüntüleri paylaştı. Yürüyüşe karşı dün de Eskişehir'de çevik kuvvet barikatı oluşturulmuş ancak bir süre sonra slogan atılmaması şartıyla izin verilmişti.

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Pazartesi günü İstanbul Kadıköy’den yola çıkan TTB üyesi hekimler sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de etkinlikler düzenlemiş, bu sabah da Ankara’daki etkinlik için harekete geçmişlerdi. Sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm bulunmasını, sağlıkta şiddete son verilmesini isteyen hekimler Sağlık Bakanlığı’nı çözüm için harekete geçmeye çağırıyor.

“Beyaz Yürüyüş” kolunun Ankara’da engellenmeye çalışıldığı bilgisi TTB sosyal medya hesabından paylaşılırken, “Ankara’ya gelen #BeyazYürüyüş kolu, polis tarafından engellenmek isteniyor. Haklarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Bir süre sonra da hekimler polis engelinin aşıldığını ve yürüyüşe devam ettiklerini duyurdu.

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