Her gün daha da ısınacak, 40 dereceye yaklaşacak!

Türkiye ‘tam kapanma’ için hazırlanırken hava sıcaklıkları artışını sürdürüyor, kapanmanın ilk günleriyle birlikte sıcaklıkların artması bekleniyor, tahminlere göre birkaç gün içinde yaz havası yurda hakim olacak. Pazar günü sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da 26 derece, İzmir’de ise 34 derece olacak.

40 DERECEYE YAKLAŞACAK

Türkiye’nin en sıcak yeri bu hafta sonu Aydın olacak. Aydın’da hava sıcaklıkları 36 dereceyi aşacak, yurt genelinde güneşli bir hava görülecek.

YEREL SAĞANAKLAR BUGÜN DE ETKİLİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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