HES tünelinde kaybolan işçiye 15 gündür ulaşılamadı

Erzurum İspir ilçesinde 5 Ağustos'ta sağanak yağış sonrası yaşanan selde HES tüneli inşaatını su basması sonucu kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor. Talihsiz işçiden 15 gündür haber alınamıyor.

ORHAN BOZKURT

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Erzurum’un İspir İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi'nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'de etkili olan sağanak sonrası sel meydana gelmiş, inşaatı devam eden HES tünelini su basmıştı.

400 metre uzunluğundaki tünelde bulunan 39 yaşındaki işçi Mustafa Aksöyek ise sulara kapılarak kaybolmuştu. Olay sonrası bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri ise, Aksöyek'i arama çalışmalarına başlamıştı.

TÜNELİ YENİDEN SEL BASTI ÇALIŞMALAR BOŞA GİTTİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaklaşık 400 metrelik tünelde çok büyük riskler alarak arama çalışmalarına devam edildiğini belirtti. Vali Memiş, “Ekiplerimizle tüneli boşaltıyoruz, tünelin içi sel ve balçıkla dolu. Biz boşaltmaya çalışırken geçen günlerde yeni bir sel daha geldi ve tünel yeniden doldu. Tünelde çalışan arkadaşlarımıza telsizle haber veriyoruz, ‘çıkın sel geliyor’ diye, onlar hemen çıkıyor. Sonra tüneli tekrar sel basıyor. Şimdi o arkadaşımızı arama çalışmalarına ekiplerimizle devam ediyoruz” dedi.

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