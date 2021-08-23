Heybeliada’daki yangında 6.9 hektarlık orman zarar gördü

Heybeliada'da cumartesi günü çıkan yangında, yaklaşık 6.9 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul’u korkutan Heybeliada yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ederken zararın bilançosu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 21 Ağustos Cumartesi günü 13.15 sıralarında çıkan ve 15.00 sıralarında havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürülen yangında 6.9 hektarlık (69 bin metrekare) ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, 2019 yılının temmuz ayında yaklaşık 1 hektarlık kızılçam ormanının zarar görmesine neden olan yangının çıktığı noktanın yakınında meydana geldi. Bayraktepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına ilk olarak Heybeliada İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan yangına, Anadolu Yakasından Kartal, Maltepe, Ataşehir, Ümraniye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Büyükada İtfaiye ekipleri, Anadolu yakasındaki itfaiye ekipleri, ambulans, iş makineleri ve su tankları, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlar Şehir Hatları arabalı vapurları ve feribotlarla bölgeye intikal ederek müdahale çalışmalarına katıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI 23.25’TE BİTTİ

İstanbul İtfaiyesi 42 personel ve 14 araç-iş makinesi ile yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleri, 75 personel, 10 arazöz, 4 helikopter ve 1 uçakla yangına karadan ve havadan müdahalede bulundu. Vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına insan zinciri oluşturarak yardım etti. Adada yaşayan 230 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükada'ya tahliye edildi. 14.55 itibariyle kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları 23.25 itibariyle tamamlandı.