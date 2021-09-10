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Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

Bursa'da, kokoreç satan iş yerine gelen hırsız, kolasını içtikten sonra dizüstü bilgisayarı alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 13:46 - 10 Eylül 2021 Güncellenme:
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Hırsız, önce kolasını içti sonra bilgisayarı çaldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde, kokoreç satan Tahir K.’ye ait iş yerine, sabah erken saatlerinde, bisiklet ile gelen hırsız, önce buzdolabında bulunan koladan bir tane alıp içti. Ardından iş yerinde bulunan dizüstü bilgisayarı aldı.

Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkıp, bisikletine binerek kaçtı. Sabah iş yerine gelen Tahir K.’nin durumu bildirmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, aldığı parmak izlerinden, hırsızın kimliğini araştırıyor.  (DHA)

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