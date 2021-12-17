Hırsızın üzerinden servet çıktı

Muğla’da 43 yaşındaki Y.O. isimli sabıkalı hırsız, Menteşe ilçesinde yaklaşık piyasa değeri 500 bin lirayı bulan döviz, altın, bilezik, cep telefonu ve eşyalarla yakalandı. Hırsızın üzerinden çıkanlar herkesi şaşırttı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık kaydı bulunan Y.O.(43), son olarak Menteşe ilçesinde bir evde soygun yaptı. Emniyet güçleri Y.O.’nun Fethiye'ye geldiğini tespit etti. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri şahsı Yeşilüzümlü ile Nif Mahalleleri arasında bir bölgede araç içinde ele geçirdi.

500 BİN LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 4 bin 310 Dolar, 645 TL, 10 adet burma bilezik, 7 kalın bilezik, 10 adet tam Cumhuriyet Altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 adet Reşat Altını, 2 adet yüzük, 1 çift küpe, 2 adet kutuda ayakkabı, 1 adet poşet içerisinde mont, 2 adet kutuda telefon ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs ve suç eşyaları muhafaza altına alınarak Muğla İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin Muğla Adliyesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği öğrenildi.

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