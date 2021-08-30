Hopa’da bir skandal daha! Atları yine ölüme terk ettiler!

Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı kullanılarak Kırgızistan’a götürülmek üzere bir TIR'ın dorsesinde 33 at daha yakalandı. Atlardan 2’si ölürken, firma sahibine 35 bin lira para cezası kesildi. Atlar bakım ve tedavilerinin yapılması için Hopa tır parkında götürüldü.

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Artvin'in Hopa ilçesinde tır dorsesinde ölüme terk edilen ikinci at vakası daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kars’tan Kırgızistan’da bir düğün ziyafeti için kesime götürülmek üzere bir TIR’a yüklenen ancak şoförü Sarp Sınır Kapısı’ndan geçemeyeceğini anlayınca Artvin’in Hopa ilçesinde bulunan TIR garajında ölüme terk ettiği atlarla ilgili yaşanan olayın ardından ikincisi yaşandı.

33 ATTAN İKİSİ ÖLDÜ

Ankara ve Kars'tan Sarp Sınır Kapısı kullanmak üzere bir TIR’a yüklenen 33 at Hopa'ya geldiği sırada hayvanseverler tarafından fark edildi.

Atların bitkin ve ölmek üzere olduğunu gören hayvan severler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ile Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ekipleri yaptığı inceleme sonrası 33 attan ikisinin öldüğünü fark etti. Sağlık belgeleri ve çipleri bulunan atların, TIR’ın dorsesinde 20'den fazla at taşıdığı için hayvan refahından 35 bin TL para cezası kesildi. Atlar yine Hopa TIR parkında indirilerek bakım ve tedavilerine başlandı. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.