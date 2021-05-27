Hopa’da çay üreticilerine polis müdahalesi

ÇAYKUR tarafından açıklanan günlük dönüm başına 17 kilogram çay alımı kotasına üreticilerin tepkileri çığ gibi büyümeye başladı. Hopa meydanında toplanan üreticiler geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, ÇAYKUR’un halkın olduğunu ve satılamayacağını söyleyen üreticiler , uygulanan kota ile çay üreticilerinin zor durumda kaldığı belirtildi. Kotanın kaldırılmasını isteyen üreticiler, açıklamanın ardından yürüyüş yapmak istedi.

POLİSİN MÜDAHALESİ SERT OLDU

Bu sırada üreticiler ile polisler arasında sözlü tartışma yaşandı. Çay üreticileri emeklerini karşılığı almak için meydanlara çıktığını ve hiç bir yere gitmeyeceklerini söyleyerek yürüyüşe başladı. Ancak kısa süre sonra polislerin sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda va tandaş gözaltına alındı. Üreticiler ise, gözaltına alınan arkadaşları bırakılıncaya kadar meydandan ayrılmayacaklarını söyledi. Hopa’da üreticilerin bekleyişi sürüyor.

KEMALPAŞA’DA FABRİKA ÖNÜNDE EYLEM

Çay eylemlerinin ilk başladığı yer olan Kemalpaşa’da ise üreticiler çay fabrikasının önüne giderek eylem yaptı. Fabrika önünde basın açıklaması yapan köylüler, uygulanan kota ile çay üreticinin özel sektörün kucağına atıldığını söyledi.